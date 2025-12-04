В Подмосковье утвердили новую меру поддержки для многодетных семей

С 1 января 2026 года в Московской области начнет действовать новая, дополнительная мера социальной поддержки, направленная на помощь многодетным семьям. Речь идет о ежегодной компенсации части стоимости обучения для студентов, которые являются детьми из многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Данная поддержка будет доступна для детей из семей, воспитывающих 4 и более детей, и получающих на платной основе среднее профессиональное образование впервые. Компенсация будет предоставляться по профессиям или специальностям, которые будут определены правительством Московской области.

«Мы планируем, что в следующем году охватим новой мерой поддержки более 1 000 студентов. Семьи смогут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру. Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в бюджете региона на реализацию новой меры поддержки предусмотрено 50 миллионов рублей.

Для получения компенсации родителям потребуется предоставить определенные документы, подтверждающие оплату обучения. Важно отметить, что одним из условий является то, что студент должен впервые обучаться по очной форме на образовательной программе среднего профессионального образования. При этом необходимо наличие договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с государственной образовательной организацией Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.