В Подмосковье утвердили график весенне-летних работ во дворах

График работ по благоустройству и содержанию территорий в весенне-летний период утвердили в Подмосковье. С 16 марта инспекторы начнут обход дворов и общественных пространств для выявления дефектов и нарушений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Отраслевые заместители министра обсудили подготовку к весенне-летнему сезону и этапы, на которых сейчас находятся муниципальные бюджетные учреждения. Ключевой темой стала организация работ по содержанию дворов и общественных пространств.

В летний период ручной покос газонов будут проводить один раз в две недели, ручную уборку территорий — раз в семь дней, мойку контейнерных площадок — раз в два месяца. Механизированную мойку и подметание территорий планируют выполнять один раз в десять дней.

С 16 марта инспекторский состав министерства приступит к обходу территорий после зимы. Специалисты проверят состояние малых архитектурных форм, детских игровых площадок и соблюдение требований по содержанию дворов. Выявленные дефекты занесут в специализированную систему и направят балансодержателям для устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.