В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в округах на ноябрь

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 6 ноября в Долгопрудном, 13 ноября — в Егорьевске, 20 ноября — в Краснознаменске, 27 ноября — в Красногорске, 8 ноября — в Лотошине, 15 ноября — в Молодежном, 22 ноября — Одинцовском округе, 29 ноября — в Раменском.

Сотрудники министерства экономики и финансов региона будут принимать граждан 6 ноября в Подольске, 13 ноября — в округе Пушкинский, 20 ноября — в г. Ивантеевка (округ Пушкинский), 27 ноября — в Реутове.

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства региона примут граждан 11 ноября в Дзержинском, 18 ноября — в Дмитровском округе, 25 ноября — в Клину, 13 ноября — в Коломне, 8 ноября — в Котельниках, 15 ноября — в Красногорске, 22 ноября — в Лыткарине, 29 ноября — в Серебряных Прудах.

Специалисты министерства здравоохранения региона будут ждать жителей области 20 ноября в Звездном городке, 11 ноября — в Истре, 18 ноября — в Королеве, 25 ноября — в Ленинском округе, 29 ноября — в Лыткарине, 22 ноября — в Можайском округе, 15 ноября — в Шатуре, 8 ноября — в г. о. Шаховская.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.