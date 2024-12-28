В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в округах на январь 2025 г

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в январе 2025 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8(498)602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 10 января — в Павловском Посаде, 13 января — в Кашире, 15 января — в Люберцах, 17 января — в Черноголовке, 20 января — в Коломне, 22 января — в Можайском округе, 27 января — в Луховицах, 29 января — в Мытищах.

Сотрудники министерства экономики и финансов региона будут принимать граждан 10 января — в Солнечногорске, 17 января — в Ступине, 24 января — в Шатуре, 31 января — в Шаховской.

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства региона примут граждан 10 января — в Электростали, 13 января — в Долгопрудном, 15 января — в Жуковском, 17 января — во Фрязине, 20 января — в Дубне, 22 января — в Звездном городке, 27 января — в Егорьевске, 29 января — в Королеве.

Специалисты министерства здравоохранения региона будут ждать жителей области 10 января — в Клину, 13 января — во Фрязине, 15 января — в Реутове, 17 января — в Егорьевске, 20 января — в Талдомском округе, 22 января — в Ивантеевке (округ Пушкинский), 27 января — в Ступине, 29 января — в округе Пушкинский.

Полная версия графика представлена по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.