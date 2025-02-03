В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в округах на февраль

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в феврале 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 5 февраля в Восходе, 12 февраля — в Воскресенске, 19 февраля — в Лобне, 26 февраля — в Лосино-Петровском, 21 февраля — в Реутове, 28 февраля — в Сергиевом Посаде, 7 февраля — в Серпухове, 14 февраля — во Фрязине.

Сотрудники министерства экономики и финансов региона будут принимать граждан 5 февраля — в Королеве, 12 февраля — в Одинцовском округе, 19 февраля — в Талдоме, 26 февраля — в Химках.

Сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству региона примут граждан 5 февраля во Воскресенске, 12 февраля — в Долгопрудном, 19 февраля — в Дубне, 26 февраля — в Жуковском, 7 февраля — в Кашире, 14 февраля — в Лотошине, 21 февраля — в Шаховской, 28 февраля — в Щелкове.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.