В Подмосковье утвердили график работы приемных ведомств в горокругах на октябрь

В Московской области утвердили график работы общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Прием посетителей будет осуществляться с 10:00 до 13:00. Получить справочную информацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут прием граждан 4 октября — в Звездном городке, 7 октября — в Балашихе, 11 октября — в Истре, 14 октября — в Бронницах, 18 октября — в Ленинском округе, 21 октября — во Власихе, 25 октября — в Лыткарине, 28 октября — в Жуковском.

Сотрудники министерства экономики и финансов региона будут принимать граждан 7 октября — в Жуковском, 14 октября — в Котельниках, 21 октября — в Наро-Фоминском округе, 28 октября — в Павловском Посаде.

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства региона примут граждан 7 октября — в Бронницах, 9 октября — в Шаховской, 14 октября — в Восходе, 16 октября — в Реутове, 21 октября — в Озерах (Коломна), 23 октября — в Красноармейске (округ Пушкинский), 28 октября — в Лобне, 30 октября — в Луховицах.

Специалисты министерства здравоохранения региона будут ждать жителей области 4 октября — в Щелкове, 7 октября — в Красноармейске (округ Пушкинский), 11 октября — в Солнечногорске, 14 октября — в Электрогорске (Павловский Посад), 18 октября — в Серпухове, 21 октября — в Павловском Посаде, 25 октября — в Сергиево-Посадском округе, 28 октября — в Дзержинском.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.