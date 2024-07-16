В Подмосковье устранили почти 80% выявленных дефектов в содержании территорий

Председатели многоквартирных домов Подмосковья осуществляют контроль за уборкой в своих городских округах с помощью приложения «Проверки Подмосковья». Так, в регионе уже устранили почти 80% дефектов, выявленных председателями МКД, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все выявленные недочеты отправляются на исправление профильным организациям, а инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за оперативным устранением зафиксированных проблем.

«С начала года председатели МКД самостоятельно выявили более 4 тыс. недочетов в уходе за территориями на территории 27 муниципалитетов региона. Основная часть замечаний относится к неокошенным газонам и наличию на них мусора. На данный момент около 80% выявленных дефектов уже устранены. Выполнение работ контролируется коммунальными службами и инспекторским составом нашего ведомства», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего замечаний зафиксировано в городских округах Волоколамский — 1 651, Королев — 1 298, Пущино — 238.

Благодаря оперативной реакции председателей многоквартирных домов уровень комфорта жителей Московской области становится выше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.