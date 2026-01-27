Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:17

В Подмосковье устранили более 19,6 тыс нарушений на дворовых территориях с начала года

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявили и помогли устранить свыше 19,6 тысячи нарушений на дворовых территориях и в общественных пространствах региона с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала 2026 года инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проводят проверки дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяется наличию мусора, состоянию малых архитектурных форм, своевременной уборке снега и наледи, а также состоянию игровой инфраструктуры.

Все выявленные нарушения передаются коммунальным службам для устранения, после чего проводится обязательный повторный контроль. Среди наиболее частых проблем — мусор на контейнерных площадках, неочищенные урны и невывезенный снег.

Муниципалитеты-лидеры по устранению нарушений в 2025 году: по вывозу отходов — Химки (1 995 устраненных дефектов), Серпухов (490), Красногорск (403); по уборке снега — Люберцы (333), Пушкинский (214), Балашиха (167).

Жители Подмосковья могут сообщать о выявленных дефектах напрямую в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.