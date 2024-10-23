Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:22

В Подмосковье устранено 22 дефекта содержания детских площадок за неделю

С 14 по 20 октября на территории Московской области было устранено 22 дефекта содержания детских игровых площадок в 12 городских округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольшее количество пришлось на Дмитровский городской округ — 7 и Ступино — 5.

Самые распространенные дефекты:

игровой элемент требует покраски;

отсутствие песка в песочнице.

Также в Можайском городском округе по адресу: д. Горетово, ул. Советская, д. 14, сотрудниками коммунального хозяйства устранены вандальные надписи на площадке и дефект игрового городка.

В Одинцовском округе по адресу: г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 23, выполнен ремонт качелей.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, в случае, если заметили ненадлежащее содержание детской площадки, стоит обратиться в территориальный отдел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.