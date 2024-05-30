В Подмосковье установлены зоны охраны Ремесленного училища, где учился Гагарин

Постановлением правительства Московской области от 27 мая 2024 года установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ремесленного училища, где в 1948–1951 гг. учился первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин», сообщает пресс-служба Главное управление культурного наследия.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 136.

Люберецкий техникум имени Ю. А. Гагарина — знаковое место в городском округе Люберцы. В целях обеспечения сохранности объекта на сопряженной с ним территории установлены две зоны охраны.

Охранная зона — участок дворовой территории, непосредственно примыкающий к территории памятника, с северо-запада и юго-запада от территории памятника. Режим использования данной зоны запрещает размещение объектов промышленности и коммунально-складского назначения, а также строительство новых и реконструкцию существующих зданий с изменением их объемно-пространственных характеристик, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности — в данную зону включены близлежащие дворовые территории жилого квартала к северо-западу и юго-западу от памятника, а также дворовые территории на противоположной стороне улицы Комсомольская. Режим использования разрешает капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий и сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.