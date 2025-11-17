В Подмосковье установлено более 106 тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой

За девять месяцев 2025 года Сбер установил в Московской области более 106 тыс. терминалов с возможностью оплаты по биометрии. До конца IVквартала 2025 года в регионе появятся еще более 12 тыс. POS-терминалов. ВIIIквартале в Подмосковье сервисом воспользовались более 5,9 млн раз. В целом за три первых квартала 2025 года жители Московской области и девяти ближайших регионов провели более 16 млн транзакций.

«Рост объема транзакций, который мы наблюдаем, — лучший индикатор готовности наших клиентов к цифровой трансформации повседневных процессов. Чаще всего россияне платят улыбкой за продукты питания, в кафе и ресторанах, в аптеках и медицинских учреждениях. А самыми „улыбчивыми“ среди регионов присутствия Среднерусского банка Сбербанка по итогам девяти месяцев 2025 года стали Московская, Ярославская, Костромская, Тульская и Калужская области», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал Сбера безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее.

Биометрия безопасна и при ее использовании близнецами. ПИН-код, созданный при подключении сервиса «Оплата улыбкой», является дополнительным проверочным фактором, позволяющим однозначно определить плательщика. Созданный ПИН-код является конфиденциальной информацией и его разглашение 3-м лицам запрещено. Для больших сумм при оплате по биометрии и для дополнительной проверки также может потребоваться ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении, если вы его забыли.