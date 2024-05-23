В Подмосковье установлена зона охраны для объектов Жостовского промысла

Постановлением правительства Московской области установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия федерального значения «Церковь Рождества Христова, 1699 года» и регионального значения «Часовня», «Здание бывшей подносной фабрики Е. Ф. Беляева и Д. Е. Беляева, XIX века», «Здание бывшей подносной мастерской И. М. Пыжова», «Здание церковно-приходской школы», сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

История Жостовского промысла восходит к началу ХIХ века, когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне г. о. Мытищи Московской области) Жостово, Осташково, Хлебниково, Чиверово и Троицком возникли мастерские по изготовлению лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского расписного подноса связано с фамилией братьев Вишняковых. Годом возникновения Жостовского промысла принято называть 1825 год, когда была открыта самостоятельная мастерская Осипа Вишнякова. Название деревни Жостово укрепилось за всем промыслом, хотя лакированием на металле и папье-маше занимались многочисленные мастера не только в этом селении. К середине XIX века в регионе работали уже 12 мастерских, которые заложили традицию и создали школу росписи металлических подносов.

С целью обеспечения сохранности объектов, расположенных в деревнях Жостово, Осташково, Чиверово городского округа Мытищи, в их исторической среде на сопряженной с ними территории установлена объединенная зона охраны в составе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.