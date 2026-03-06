В Подмосковье успешно трудоустраиваются практически все выпускники колледжей

В Подмосковье практически все выпускники колледжей, более 95%, трудоустраиваются на предприятия. Такими данными поделилась депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова сообщила. Она также напомнила, что в регионе активно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», направленный на ускорение подготовки кадров под запросы рынка и обеспечение трудоустройства выпускников, сообщает пресс-служба партии.

«Этот проект направлен на то, чтобы у учащихся системы профессионального образования были реальные возможности получить профессию. Сегодня Московская область входит в топ-5 регионов по участию в данном проекте — у нас к нему присоединились 38 колледжей и 2 ВУЗа. Порезультатам 2025 года процент трудоустройства участников проектасоставляет почти 97%. Для нашей страны это высокий показатель. Напомню, переход на современную отраслевую модель подготовки рабочих кадроввключен в народную программу „Единой России“, — рассказала Лидия Антонова.

За последние три года количество заявлений на поступления в колледжи Московской области увеличилось на 65%. Например, в 2025 году в подмосковные колледжи подали 126,5 тысячи заявлений — на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.

Кроме того, с 2022 года по региональной программе «Кадры для импортозамещения» производственную практику прошли более 19 тысяч студентов колледжей, из которых свыше 7,5 тысяч успешно трудоустроились.

Одним из участников программы «Профессионалитет» является авиационная корпорация «Рубин». Она разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. С 2023 года предприятие участвует в программе совместно с подмосковным колледжем «Энергия».

Например, выпускник «Энергии» Александр Хан успешно трудоустроен в «Рубине» — мастером производственного обучения. При этом в корпорацию он попал уже в конце второго курса — по индивидуальному учебному плану.

«Я работаю на предприятии с лета 2023 года. Сначала был учеником оператора станков, в дальнейшем получил четвертый разряд, а затем и должность», — рассказал Александр.

В свою очередь, директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк отметил, что суть таких программ, как «Профессионалитет», заключается в бесшовном переходе студента от обучения к рабочей практике.

«Организации и предприятия непосредственно участвуют в образовательном процессе. Они видят наших студентов с первого курса. А уже на предвыпускном и выпускном курсах студенты заключают трудовые договора с предприятиями, что гарантированно дает трудоустройство после получения диплома», — пояснил он.

Таким образом выстраивается системная подготовка кадров: от теоретической базы до работы на современном оборудовании. Это позволяет готовить специалистов, полностью готовых к работе в условиях высокотехнологичного производства.

Новые кадры нужны промышленности — в Подмосковье за последние 5 лет создали более 400 тысяч рабочих мест. Эти данные были озвучены на экспертном круглом столе «Промышленность Подмосковья. Есть результат», прошедшем 5 марта в Мытищах на площадке завода «Метровагонмаш».

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, все стратегические отрасли региона продолжают показывать уверенный рост. Партия приступила к сбору наказов в новую народную программу — внести свое предложение может каждый желающий.

Круглый стал логичным продолжением первого федерального отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге, на котором Правительство РФ отчиталось перед партией и жителями о развитии отечественной промышленности за 5 лет в масштабах всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.