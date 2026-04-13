В Подмосковье услуга присвоения адреса вошла в топ недели

Более 4,6 тыс. заявлений на присвоение и аннулирование адреса подали жители Подмосковья за прошедшую неделю через региональный портал госуслуг. Сервис вошел в число самых востребованных онлайн-услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой популярной услугой недели стала «Выписка из домовой книги» — жители направили около 18 тыс. электронных заявлений. Второе место заняла «Запись в кружки и секции», которой воспользовались более 10,2 тыс. раз.

В число наиболее востребованных сервисов также вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области — свыше 8,9 тыс. заявок, а также «Запись в школу», по которой подано более 3,6 тыс. заявлений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.