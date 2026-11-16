Электронной услугой «Присвоение адреса» в Подмосковье за прошедшую неделю воспользовались свыше 5,5 тыс. раз. Она вошла в рейтинг востребованных госуслуг недели, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Присвоение адреса» вошла в рейтинг востребованных электронных госуслуг Подмосковья за прошедшую неделю. Ею воспользовались свыше 5,5 тыс. раз.

Лидером стала услуга «Выписка из домовой книги» — жители подали более 19,6 тыс. онлайн-заявлений. Второе место заняла «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» со свыше 13,4 тыс. заявлений.

В рейтинг также вошли выдача и замена социальных карт жителя МО — свыше 9,3 тыс. заявок, и «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»» — более 5,3 тыс. заявлений.

На региональном портале госуслуг доступно более 450 услуг для жителей и бизнеса. Получать услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.