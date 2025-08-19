В Подмосковье ускорили выдачу статуса областной спортивной федерации

сегодня в 11:08

На портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья оптимизировали услугу «Государственная аккредитация Московских областных спортивных федераций». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Благодаря оптимизации срок предоставления услуги сократили с 30 до 25 рабочих дней. Это позволит общественным организациям региона или структурным подразделениям общероссийских спортивных федераций быстрее пройти процедуру государственной аккредитации и получить статус Московской областной спортивной федерации.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг» — «Государственная аккредитация». Предоставляется бесплатно.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн-услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.