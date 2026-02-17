В Подмосковье ускорили оформление договоров на вывоз мусора для бизнеса

Бизнес Московской области теперь может полностью оформлять и расторгать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов онлайн, а срок предоставления услуги сократился до 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье расширили возможности онлайн-сервиса для заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Теперь предприниматели могут не только оформить первичный договор, но и подать заявление на заключение дополнительного соглашения или расторжение действующего договора с региональным оператором через интернет.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что весь жизненный цикл договорных отношений с региональным оператором переведен в цифровой формат. Срок предоставления услуги сокращен с 15 до 10 рабочих дней.

Услуга «Заключение договора на вывоз ТКО региональным оператором по обращению с ТКО на территории МО» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Воздух и отходы». Ею могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Результат предоставляется в личном кабинете заявителя в виде электронного документа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.