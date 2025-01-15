В Подмосковье ускорили аттестацию учителей

сегодня в 13:23

На портале госуслуг Московской области ускорили аттестацию педагогических работников с 90 календарных дней до 30 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс, благодаря чему результаты станут известны значительно раньше. Таким образом, доплата назначается быстрее», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Аттестация — это способ подтверждения навыков и опыта учителя. Для ее проведения необходимо подать на региональном портале госуслуг заявление о присвоении первой или высшей квалификационной категории. Также можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста.

Онлайн-услуга доступна в разделе «Образование» — «Подтверждение квалификации и документов об образовании» — «Квалификация специалистов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.