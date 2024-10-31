В Подмосковье усилят контроль за ценами на лекарства в сельской местности

В Мособлдуме в целом проголосовали за изменения в региональном законе, усиливающие контроль за ценами на жизненно важные лекарства в сельских населенных пунктах, передает корреспондент РИАМО.

«Изменение регулирования розничной продажи лекарственных препаратов в сельской местности будет иметь социально значимый эффект, так как позволит повысить доступность лекарственных препаратов для жителей, проживающих в сельских населенных пунктах, и позволит всем областным медорганизациям в селах, где нет аптек, получить лицензию на розничную продажу лекарств», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Согласно нововведениям, теперь возможность розничной продажи лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), смогут получать любые подразделения медицинских организаций в сельской местности, где отсутствуют аптеки. Ранее такая лицензия предоставлялась только амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, а также отделениям общей врачебной практики.

«С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения федерального законодательства, которые предусматривают открытый перечень обособленных подразделений медорганизаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, имеющие право на розничную торговлю лекарственными препаратами. До принятия изменений перечень был ограничен амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики», — пояснил Голубев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.