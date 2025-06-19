В Подмосковье усиливают охрану зеленых насаждений новым законом

Правительство Московской области утвердило новый закон «Об охране зеленых насаждений в регионе, направленный на повышение ответственности за сохранение и содержание зеленых зон региона. Закон вводит новые обязательства для собственников земельных участков, на которых произрастают деревья и кустарники, а также определяет четкие правила вырубки и компенсационного озеленения. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Принятие этого закона — важный шаг в сохранении природного богатства Московской области. Мы хотим, чтобы каждый собственник земли понимал свою ответственность за зеленые насаждения и бережно относился к ним», — отметил министр экологии и природопользованию Московской области Виталий Мосин.

Теперь собственники земельных участков обязаны обеспечивать уход, сохранность и содержание зеленых насаждений в соответствии с правилами благоустройства, а также не допускать своими действиями (или бездействием) возможных повреждений или уничтожения зеленых насаждений.

Закон также четко регламентирует случаи, когда разрешена вырубка деревьев и кустарников, а также ситуации, когда получение специального разрешения не требуется. Согласно закону, во всех случаях вырубки или уничтожения зеленых насаждений необходимо проводить компенсационное озеленение.

Стоит также отметить, что ответственность за нарушение требований в области охраны зеленых насаждений уже установлена действующим законодательством.

Подробнее прочитать пункты закона можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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