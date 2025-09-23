В Подмосковье усилили подготовку школьников по естественно-научным дисциплинам

С начала учебного года в Подмосковье стартовала программа поддержки углубленного изучения физики в школах региона. На первом этапе проект охватил десятиклассников из 30 школ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«Подмосковье входит в число лидеров по уровню образования, и чтобы удерживать планку мы усиливаем подготовку по ключевым направлениям. Видим повышенный интерес школьников нашего региона к физике — в прошлом году число участников Всероссийской олимпиады по этому предмету выросло почти на 40%, а на Международной олимпиаде по физике участники из Подмосковья принесли сборной страны 3 медали — это больше половины от общего числа наград. Мы отмечаем и значительную динамику по ЕГЭ — физику выбрали на 13% больше выпускников, чем годом ранее, а результаты экзаменов выше, чем средний балл по стране. Учитывая запрос наших школьников на изучение естественно-научных дисциплин, мы в пилотном формате начали реализацию углубленной образовательной программы. Для был создан региональный центр «Спектр» на базе физтех-лицея имени П. Л. Капицы. В дальнейшем в проект включим химию и биологию, а также углубленное обучение физики начиная с 8 класса», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Обучение проходит в нескольких форматах. На базе своих школ десятиклассники осваивают решение задач по физике повышенной сложности. Занятия проводятся в формате кружка. На них отводится 3 учебных часа в неделю. В курс вошли методы решения задач по механике, термодинамике и электродинамике.

Кроме того, ученики будут посещать образовательные интенсивы по экспериментальной физике на базе физтех-лицея имени П. Л. Капицы, первое занятие уже состоялось. Школьникам предоставят все необходимое оборудование для проведения опытов по статике, термодинамике, электродинамике и оптике. Например, ребята будут собирать электрические цепи и проводить измерения и исследования нелинейных элементов.

«Мы хотим дать детям возможность порешать интересные задачи и по экспериментальной физике, поскольку в школах основной упор идет на теоретические задачи. Мы взяли лучшее от заданий Всероссийской олимпиады школьников, но это все равно именно физика для старшей школы, физмат уровня, просто с хорошим экспериментальным приложением», — рассказал Максим Клепиков, учитель физики, заведующий лабораторией экспериментальной физики физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Также для школьников пройдет курс лекций от преподавателей Московского физико-технического института и физтех-лицея имени П. Л. Капицы. В программе — более 15 тем по физике углубленного уровня от уравнений кинематики до расчета сложных электрических цепей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.