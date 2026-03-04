В Подмосковье усилили подготовку к пожароопасному сезону 2026 года

Власти Москвы и Подмосковья 3 марта обсудили подготовку к пожароопасному сезону 2026 года на совместном заседании комиссий по ЧС и пожарной безопасности. В регионе усилят мониторинг лесов, обновят технику и расширят профилактические меры, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил прогнозы и дополнительные меры по защите лесов. По его словам, с учетом цикличности пиков горимости предстоящий сезон может оказаться сложнее предыдущего. Повышенные риски сохраняются ранней весной и в конце лета из-за возможных торфяных пожаров в августе и сентябре.

В регионе усиливают систему обнаружения возгораний. Сейчас работают 141 видеокамера, в 2026 году установят еще шесть. Продолжается донастройка искусственного интеллекта для снижения ложных срабатываний. Также планируется запуск пилотных проектов по применению беспилотников и дронопортов с радиусом полета до 50 километров.

Наземную группировку укрепляют за счет 1011 специалистов и 577 единиц техники ГАУ МО «Мособллес». За четыре года обновили 56% автопарка, в этом году закупят еще 40 машин. Запланирован капитальный ремонт лесопожарных станций в Дмитрове и Голицыно и строительство новой станции в Дмитровском округе.

В 2026 году создадут почти 5,7 тыс. километров минерализованных полос. В рамках программы «Здоровый и чистый лес» объем санитарных рубок увеличат до 6,5 тыс. гектаров для снижения количества горючих материалов. Кроме того, планируется активнее информировать жителей через экраны в метро, на транспорте и городские сервисы, а также проработать механизм привлечения сводного отряда Москвы при крупных пожарах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.