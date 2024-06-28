В Подмосковье усилен контроль за выгулом домашних собак

27 июня в рамках заседания Мособлдумы были приняты поправки в закон. Согласно которым усилен контроль за соблюдением владельцами домашних животных требований к выгулу, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Владельцам необходимо убирать за питомцами во время выгула, иначе придется заплатить штраф в размере до 1 500 рублей.

Если животное без поводка или намордника выгуливается на проезжей части автомобильной дороги, улицы, проезда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на территориях образовательных учреждений или в общественных местах, владельцу грозит административная ответственность. Штраф составит до 2 000 рублей. Правила действуют для собак выше 25 см в холке.

Если собаки выгуливаются на детских площадках, на территориях детских садов, школ или без присмотра, хозяин получит административный штраф до 2 000 рублей.

Если собака покусала человека — необходимо в срочном порядке обратиться в медицинское учреждение для получения антирабической помощи (прививка от бешенства) и прививки против столбняка. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа до 30 000 рублей. Если собака покусала животное, у которого есть владелец, штраф также составит до 30 000 рублей.

Для привлечения владельца животного к административной ответственности во всех случаях необходимо обратиться в полицию (короткий номер 112) с указанием конкретных обстоятельств дела. Полиция установит личность владельца собаки, получит у него объяснения по этому факту и направит материалы в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, как уполномоченный орган для привлечения владельца к административной ответственности. При наличии всех материалов для оформления штрафа, владелец будет оштрафован.

По всем вопросам, связанным с правилами выгула домашних животных или порядком действий в случае их нарушения, можно обратиться на горячую линию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по номеру: 8 (800) 550-65-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.