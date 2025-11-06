В Подмосковье упростили выдачу разрешений на изменение имени и фамилии ребенка

В электронную форму услуги на региональном портале внедрили новые умные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка оптимизировали. Теперь внедренный в электронную форму умный сервис автоматически проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Чтобы добавить информацию, заявителю нужно будет просто выбрать нужного ребенка из предложенного списка», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, еще один умный сервис проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу. Это поможет избежать повторной подачи обращения, в случае если решение по предыдущему еще не поступило.

Услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Семья» — «Юридические вопросы». В рамках услуги жители Подмосковья могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Воспользоваться услугой могут физические лица. Результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.