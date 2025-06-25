В Подмосковье упростили процесс обновления медсправки для получения путевки в санаторий

Льготники Московской области ежегодно обеспечиваются бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Эта мера поддержки одна из самых востребованных в регионе. Ею могут воспользоваться жители региона, которые имеют федеральную или региональную льготную категорию: инвалиды, дети-инвалиды с сопровождающими, пенсионеры с низкими доходами. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Ежегодно более 30 тыс. жителей нашего региона получают бесплатные путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Процесс подачи заявления и получения самой путевки у нас максимально упрощен — все можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления мед.справки также электронно», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Путевки на санаторно-курортное лечение распределяются получателям в автоматическом режиме в соответствии с рекомендуемыми медицинской справкой профилем, сезоном и местом лечения в порядке очередности.

Для продления очередности на получение путевки необходимо обновлять медицинскую справку. В обновленной услуге теперь есть возможность увидеть срок действия справки. В случае, если справка закончилась, житель обращается в поликлинику региона, обновляет справку и на портале подает заявку, что обновил справку. Саму справку прикладывать не потребуется, так как она запрашивается электронно.

Ранее необходимо было звонить в социальную защиту и уточнять, когда закончится действие справки. Обновленную справку ранее предоставляли в социальную защиту при личном посещении или по электронной почте.

Помимо этого на портале теперь появилась возможность поставить отметку о передвижении на кресле-коляске, чтобы подобрать санаторий с доступной средой.

Подать заявление на получение путевки, проверить очередность, обновить справку или узнать срок ее действия можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.