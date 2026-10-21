В Подмосковье упростили подачу заявок на изменение генпланов

Жители и бизнес Подмосковья могут подать предложения об изменении генеральных планов через обновленную цифровую форму с автоматическим заполнением данных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье обновили цифровую форму для внесения изменений в генеральные планы территорий. Заявителям теперь нужно вручную заполнять меньше полей и предоставлять меньше документов.

«Достаточно ввести кадастровый номер, и система сама проверит информацию, подтянув нужные сведения. Это экономит время жителей и бизнеса, сводит к минимуму риск случайных ошибок, а значит, и количество отказов сокращается», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Генплан определяет развитие города или района: где появятся дороги, школы, детские сады, поликлиники и стадионы. Собственники участков могут подать предложения через услугу «Внесение изменений в генеральный план» в разделе «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Она доступна физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Система проверит корректность кадастрового номера и попадание участка в зоны с особыми условиями использования территории. Сервис автоматически заполнит сведения об участке, включая данные о действующем генплане, рассчитает общую площадь участков из заявки и проверит, находятся ли они в одном городском округе.

По кадастровому номеру также сформируются справочники. С их помощью можно выбрать подходящие функциональные зоны и узнать, в границы каких населенных пунктов допустимо включить участок.

Из документов потребуется только доверенность, если заявление подает представитель, или согласие остальных владельцев, если недвижимость находится в долевой собственности. Решение об учете предложений поступит в личный кабинет пользователя.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.