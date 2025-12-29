В Подмосковье упростили подачу заявлений на перераспределение земельных участков

На региональном портале Подмосковья обновили сервис подачи заявлений на перераспределение земельных участков: теперь пользователи могут автоматически создавать схему участка и воспользоваться предпроверкой заявки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья оптимизировали услугу по перераспределению земельных участков. Теперь при заполнении электронной формы пользователи могут автоматически сгенерировать схему участка без помощи кадастровых инженеров. Полученный файл можно скачать, изучить и приложить к заявлению.

В электронной форме также появился сервис предпроверки. Он позволяет избежать повторной подачи заявки и уведомляет пользователя, если заявление уже подано и ответ еще не получен.

Перераспределение земель — это изменение границ существующего участка для создания нового, большего или меньшего по площади. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки» и предназначена для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Процедура бесплатна и проходит в два этапа. Сначала заявитель получает постановление администрации или согласие на заключение соглашения о перераспределении. После проведения кадастровых работ и постановки участка на учет сведения о новых границах вносятся в ЕГРН, и заключается соглашение о перераспределении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.