В Подмосковье упростили оформление займов для налогоплательщиков на профдоход

Теперь малый и средний бизнес Подмосковья, а также физлица, которые платят налог на профессиональный доход, могут быстрее и проще оформить финансовую поддержку на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Благодаря оптимизации срок предоставления услуги сократи лся с 24 рабочих дней до 21 рабочего дня для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 11 рабочих дней — для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Помимо прочего, к услуге подключили умные сервисы, которые автоматически проверяют статус налогоплательщика и наличие регистрации в Подмосковье», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Предприниматели Московской области могут получить займы размером до 5 млн рублей по ставке от 2% годовых на срок до 3 лет. Подача заявлений открыта на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить документы. В случае положительного решения уведомление об одобрении займа поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.