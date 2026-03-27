В Подмосковье упростили оформление выплаты вместо участка для бойцов СВО

В Московской области упростили подачу заявления на единовременную денежную выплату вместо земельного участка для участников СВО. На региональном портале госуслуг внедрили сервис автоматической проверки ранее поданных заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг оптимизировали электронную форму услуги «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками». Теперь система автоматически проверяет, подавал ли заявитель аналогичное обращение ранее и принято ли по нему решение. Если заявление уже зарегистрировано и находится на рассмотрении, пользователь увидит соответствующее уведомление.

«Подмосковье продолжает делать меры поддержки участников СВО более удобными и доступными. Электронную форму услуги по оформлению денежной выплаты вместо земельного участка мы дополнили новым умным сервисом. Теперь система автоматически проверит наличие ранее поданного заявления, по которому еще не принято решение. Если оно будет обнаружено, сообщение об этом появится на экране», —

пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга предоставляется бесплатно. Выплата положена военнослужащим, контрактникам добровольческих формирований, сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции, Героям России и кавалерам государственных наград за заслуги в ходе СВО, а также членам семей погибших участников спецоперации.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение направят в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.