В Подмосковье упростили оформление выплаты на питание и одежду для детей-инвалидов

На портале госуслуг Московской области обновили сервис оформления ежегодной выплаты на питание и одежду для детей-инвалидов. Теперь согласие второго родителя и совершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных можно дать онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области обновили услугу по оформлению ежегодной выплаты на приобретение питания и одежды для детей-инвалидов. Теперь сервис позволяет получить электронное согласие второго родителя и совершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных — уведомление с запросом приходит в личный кабинет на региональном портале.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник пояснила, что нововведение избавляет от необходимости вручную заполнять и сканировать документы: все оформляется онлайн.

Выплата предоставляется раз в год семьям, где ребенок-инвалид обучается в государственной или муниципальной образовательной организации, а доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер выплаты составляет 13 020 рублей.

Подать заявление можно на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Результат рассмотрения заявки поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.