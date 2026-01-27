В Подмосковье упростили оформление субсидий для поставщиков соцуслуг

Поставщики социальных услуг в Московской области теперь могут подать заявку на получение субсидии через региональный портал госуслуг без необходимости заключать отдельный договор, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области внедрены обновления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги. Теперь для участия в отборе на получение субсидии достаточно оформить онлайн-заявку и подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью. Договор будет заключен после определения победителя.

Услуга «Заявка на участие в отборе получателей субсидии» размещена в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП» на региональном портале. Для подачи заявления необходимо заполнить поля и приложить документы. Также появилась возможность отозвать заявку онлайн, выбрав соответствующую тему обращения.

Сервис автоматически проверяет наличие ранее поданных заявлений и не позволяет повторную подачу, если предыдущее обращение еще рассматривается. Кроме того, реализована функция автозаполнения общей суммы запрашиваемой субсидии.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 11 рабочих дней. Решение об итогах отбора поступит в личный кабинет на портале. Победитель получит субсидию из бюджета Московской области для компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием социальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.