В Подмосковье упростили оформление социальных карт для многодетных

На региональном портале в услугу по выдаче социальных карт жителя Московской области внедрен сервис автоматической проверки права на льготу по категории «Многодетная семья». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«С начала 2025 года социальные карты через регпортал оформили свыше 390 тысяч раз — это одна из самых популярных услуг. Теперь при подаче заявления родителем из многодетной семьи сервис автоматически проверяет его право на соцкарту и сообщает, если такого права нет», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Право бесплатного проезда по социальной карте жителя Московской области по льготной категории «Многодетная семья» имеет только один из родителей.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Готовую пластиковую карту в течение 16 рабочих дней можно будет забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.