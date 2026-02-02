В Подмосковье упростили оформление сервитутов через региональный портал

Жители и предприниматели Подмосковья получили возможность быстро оформить региональный или муниципальный сервитут с помощью новой комплексной услуги на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья заработала комплексная услуга по оформлению сервитутов. Теперь жители и бизнес могут подать заявление на установление регионального или муниципального сервитута в онлайн-режиме.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник пояснила, что ранее пользователи самостоятельно определяли тип сервитута и вручную вводили данные. Новый сервис автоматически определяет правообладателя, подтягивает информацию о земельном участке и направляет заявку по нужному маршруту. Это снижает количество ошибок и отказов при предоставлении услуги.

Сервитут — это разрешение временно пользоваться чужой землей без нарушения прав собственника. Например, он необходим для прокладки коммуникаций через соседний участок.

Комплексная услуга доступна в разделе «Земля» — «Строительство» на региональном портале. Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Ответ поступает в личный кабинет заявителя. При положительном решении соглашение об установлении сервитута можно подписать через приложение «Госключ», электронной подписью или вручную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.