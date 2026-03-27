В Подмосковье упростили оформление аренды лесных участков

Получение лесного участка в Подмосковье стало проще благодаря оптимизации комплексной услуги на региональном портале госуслуг. В системе добавили специальные справочники целей, которые помогают избежать ошибок при подаче заявления, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению аренды лесных участков. Теперь заявители могут быстрее заполнить заявление за счет встроенных справочников целей использования. Система автоматически подставляет корректные данные в зависимости от выбранного вида использования участка, что снижает риск ошибок и отказов.

Подать заявление можно онлайн по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23151. Это позволяет сократить время оформления и избежать лишней бюрократии.

Для получения услуги потребуются охотхозяйственное соглашение или лицензия на пользование недрами, документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя — при его наличии. Кроме того, необходимо предоставить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.