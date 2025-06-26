В Подмосковье «умные трости» получили ветераны СВО, потерявшие зрение

24 июня в филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области состоялась торжественная церемония вручения умных тростей ветеранам СВО, полностью или частично утратившим зрение в результате боевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Мероприятие направлено на повышение уровня самостоятельности, безопасности и качества жизни защитников Родины, столкнувшихся с тяжелыми последствиями ранений.

Среди первых участников — двое подмосковных героев:

Артур Александрович Фиберг, ветеран ЧВК «Вагнер», потерял зрение после ранения под Бахмутом 26 октября 2022 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными наградами: «Черный крест», «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута». Сопровождение социального координатора включало оформление документов, транспортировку, адаптацию жилья, предоставление мебели, медицинские консультации и участие в семейных мероприятиях.

Степан Александрович Плеханов, участник СВО, награжден медалью Суворова. Потерял зрение после подрыва на мине при эвакуации бойцов в январе 2024 года. С начала 2025 года находится под постоянным сопровождением фонда. Устройства, переданные ветеранам, — это высокотехнологичные умные трости, оснащенные системами навигации, распознаванием препятствий и голосовыми помощниками.

Заместитель руководителя регионального филиала фонда по медицинскому сопровождению Дмитрий Землянников отметил, что фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную поддержку защитникам, потерявшим здоровье при исполнении долга: от помощи в адаптации жилья и получении технических средств реабилитации до содействия в выдаче автомобилей с ручным управлением и внедрения систем «Умный дом».

«Нам важно проводить такие мероприятия, потому что каждый шаг на пути к восстановлению и независимости наших героев — это наш общий долг», — сказал Землянников.

Инструктаж по работе с устройствами провел Иван Онищенко, представитель компании-разработчика «Исток-Аудио».

«Наше устройство — российская разработка. Это по сути мини-компьютер с двумя видеокамерами, который распознает окружающее пространство с помощью искусственного интеллекта и озвучивает информацию. Это значительно расширяет возможности передвижения и ориентации слепых людей», — сказал Онищенко.

В мероприятии приняли участие представители фонда, органов власти Московской области, технические специалисты и семьи участников СВО.

Такие шаги — это не просто социальная помощь, это путь к возвращению достойной, активной жизни для тех, кто защищал нас.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.