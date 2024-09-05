В Подмосковье удвоили размеры субсидий на развитие франшиз

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области улучшило условия по региональной программе поддержки бизнеса «Франшизы». Программа реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С сентября этого года мы вдвое увеличили максимальный объем субсидий по программе „Франшиза“. Теперь предприниматели могут компенсировать до 2 млн рублей при работе по франшизам Московской области, и до 1 млн рублей при работе по иным франшизам. Максимально можно компенсировать до 50% затрат», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также рассказала, что был расширен и перечень затрат, которые можно компенсировать в рамках программы. Если ранее предприниматели могли получить субсидию на компенсацию арендных и коммунальных платежей, а также на затраты по покупке оборудования, то теперь в программу вовлечены и другие виды расходов. В частности, субсидируются затраты на аренду земельного участка (при размещении нестационарных торговых объектов, мобильных торговых объектов), расходы на подключение к сетям инженерной инфраструктуры, на обучение персонала и на рекламу.

Как отметила Екатерина Зиновьева, улучшение условий меры поддержки значительно повысит интерес к программе и станет дополнительным стимулом для развития бизнеса по франшизе в Подмосковье.

Подробнее о программе и условиях участия в ней можно узнать на Инвестиционном портале Московской области:https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/sme/financial/2268. Также через портал можно подать заявку на получение субсидии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.