В Подмосковье учредили новую меру поддержки для семей погибших участников СВО

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин предложил внести изменения в закон региона о поддержке семей солдат ВС РФ, которые умерли во время выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба органа государственной власти.

24 октября парламентарии Московской областной Думы рассмотрели инициативу Забатурина о том, чтобы каждый год выделять семьям умерших участников СВО по 10 тыс. рублей на покупку школьной формы на каждого ребенка. Закон предложено дополнить новым положением.

Прокурор Подмосковья Забатурин отметил, что одна из ключевых задач региона — помогать солдатам, участвующим в СВО, а также их родственникам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе ведут работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.