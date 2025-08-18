В Подмосковье участники СВО и их дети могут получить новую выплату онлайн
Участники СВО и их семьи могут онлайн подать заявление на получение выплаты на соцтакси. Новая мера поддержки доступна на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Ежегодная выплата в размере 24 тысяч рублей предназначена для участников СВО с инвалидностью, полученной после травмирования во время боевых действий, имеющих вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению или третью степень ограничения способности к ориентации.
Кроме того, на выплату могут претендовать дети-инвалиды, чьи родители участвовали или погибли в ходе участия в СВО.
Обязательное условие для получения выплаты — наличие места жительства в Московской области и гражданства Российской Федерации.
Подать заявление на выплату можно на региональном портале. Заявку рассмотрят в течение 7 рабочих дней.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.
Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.