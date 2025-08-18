сегодня в 09:13

В Подмосковье участники СВО и их дети могут получить новую выплату онлайн

Участники СВО и их семьи могут онлайн подать заявление на получение выплаты на соцтакси. Новая мера поддержки доступна на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Ежегодная выплата в размере 24 тысяч рублей предназначена для участников СВО с инвалидностью, полученной после травмирования во время боевых действий, имеющих вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению или третью степень ограничения способности к ориентации.

Кроме того, на выплату могут претендовать дети-инвалиды, чьи родители участвовали или погибли в ходе участия в СВО.

Обязательное условие для получения выплаты — наличие места жительства в Московской области и гражданства Российской Федерации.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале. Заявку рассмотрят в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.