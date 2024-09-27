В Подмосковье участники слета школьных лесничеств получили автограф Фетисова

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В заключительный день XI областного слета школьных лесничеств и регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», который проходит с 25 по 27 сентября в округе Пушкинский, участники получили автограф великого хоккеиста Вячеслава Фетисова. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Видный спортивный и политический деятель имеет непосредственное отношение к лесам Подмосковья — он возглавляет общественный совет при комитете лесного хозяйства Московской области.

Вячеслав Фетисов пообщался с учащимися школьных лесничеств и каждому подписал на память свое фото.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.