В Подмосковье участники программы «СВОй бизнес» составили бизнес-план

В Московской области завершился пятидневный интенсив программы «СВОй бизнес», организованной партией «Единая Россия» совместно с корпорацией МСП и «Опорой России». Участники познакомились с работой подмосковных предприятий и получили сертификат о дополнительном образовании, сообщает пресс-служба партии.

Пять дней участники программы проходили образовательные модули по основам предпринимательства. Опытные наставники помогли составить грамотный бизнес-план и рассказали о мерах господдержки.

Для участников программы были организованы экскурсии на подмосковное предприятие, производящее системы пожаротушения, а также центр восстановительной медицины. Предприниматели рассказали, как начинался их бизнес, и поделились секретами своего дела.

По словам федерального координатора партийного проекта «Предпринимательство», президента «Опоры России», Александра Калинина, формат интенсива позволяет за короткое время получить системное понимание того, как устроен бизнес.

«Важно, что обучение не ограничивается теорией — участники посещают действующие предприятия, общаются с предпринимателями. Мы стараемся подбирать площадки под конкретные запросы. Если человек хочет открыть, например, спортивный зал или автосервис, он может пообщаться с действующими предпринимателями в этой сфере. В дальнейшем такие контакты нередко перерастают в наставничество. За последний год обучение прошли около тысячи человек, порядка 10% из них уже открыли или развили свое дело», — рассказал Калинин.

Ветеран СВО Артем Жданко подтверждает, что проект дает четкое понимание правил бизнеса, что особенно важно для тех, кто делает первые шаги.

«У меня есть собственная бизнес-идея — открыть независимый книжный магазин. Понимаю, что книжная торговля сегодня переживает непростые времена, поэтому важно искать нестандартные форматы. Хочу сделать магазин с уникальной концепцией и своими „фишками“, чтобы он был узнаваемым и выделялся на фоне других», — поделился Артем.

А офицер и участница СВО Анастасия Поддубная из Мытищ, уже открывшая цветочный магазин, призналась: «Я почти ничего не знала о предпринимательстве. Но теперь верю, что главное — не бояться учиться. Хочу расширить свой бизнес».

Проект «СВОй бизнес» реализуется в рамках партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Корпорацией МСП. Проект — часть системной работы партии по поддержке участников СВО и их вовлечению в экономическую жизнь страны.

Подать заявку на участие в программе «СВОй бизнес» можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.