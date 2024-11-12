Два дня флагманского форума министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ — РОССИЯ» позади. В нем принимают участие молодые ребята со всех уголков Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Беларуси. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по такмеду — знания и умения, которые могут пригодиться каждому из нас в повседневной жизни. Дальше — 5 образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность. Конечно, в рамках форума мы подготовили встречи с лидерами общественного мнения», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Во второй день ребята встретились с военным обозревателем, публицистом, общественным деятелем, участником боевых действий на Донбассе Даниилом Безсоновым.

Много говорили об информационных войнах, о том, как можно манипулировать людьми через социальные сети, как важно быть начеку и научиться распознавать фейки. Большой отклик у аудитории имела тема влияния на массовое сознание через поп-культуру: современное кино, сериалы, музыку. Даниил был первым заместителем министра информации ДНР, он имеет колоссальный опыт в этой сфере.

«Я всегда люблю встречаться с молодежью, говорить об истории, об идеологии об информационной безопасности, о патриотизме. Я готов всегда поделиться своим опытом. Мы живем в эпоху очень быстрой информации, очень быстрых информационных технологий, которые меняются ежедневно, иногда ежечасно. Но когда ты в теме, когда ты понимаешь, как это работает, основные способы и методы информационно-психического влияния, тогда легче распознать и все новые, которые будут появляться и на тебя воздействовать тем или иным способом», — отметил Даниил Безсонов.

Особой популярностью среди молодежи на форуме пользуются мастер-классы по тактической медицине от одного из идеологов и основоположников этого направления в России, ветерана боевых действий, кандидата медицинских наук, основателя и руководителя Учебного Центра Тактической Медицины Артёма Катулина. Он рассказывает ребятам о важности обладания навыками оказания первой помощи раненому, показывает, какими способами можно предотвратить развитие тяжелых осложнений и как это сделать в экстремальных условиях. Многие инструкторы центра — люди с боевым опытом, кто-то и сейчас отдает свой долг в зоне проведения СВО, поэтому знания, полученные от таких экспертов особенно ценные.

«Кровь и дыхание, что у гражданского, что у военного течет везде одинаково. Поэтому гражданская сфера — это спасение жизни, военная сфера — это выполнение задачи. И только в этом есть основное различие первой помощи и тактической медицины. Тактическая медицина является одной из частей военной медицинской подготовки. Естественно, эти знания не лишние, и поэтому для юношей и для девушек сейчас, то, чем мы занимаемся — обучаем первой помощи с элементами тактической медицины. Обратите внимание, здесь нет никакой военщины. Мы хотим, чтобы люди, все граждане в нашей стране умели останавливать кровь тем или иным способом. Это какие варианты? Пальцевое прижатие, жгуты, тампонада, давящие повязки, устойчивое боковое положение и базовая реанимация. Вот если каждый человек будет это уметь делать, то мы не зря живем», — отметил Артем Катулин.

Об истории и приемах манипуляции поговорили с заместителем начальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василием Плотниковым. Он рассказал о концепции «Окно Овертона» как технологии работы с массовым сознанием, позволяющей изменить отношение общества к табуированным процессам. Эта тема вызвала оживленную дискуссию, участники вспомнили и реабилитацию нацизма на Украине, и оправдание жестоких беспорядков активистов движения BLM в США.

На «Медиашколе» Марии Смолиной, филолога, блогера, тренера по эффективной коммуникации, все желающие учились выстраивать логику текста, обсуждали речевые тактики и приемы нейровлингвистики для проведения интервью, знакомились с пошаговым планом создания имиджа — от стиля до выбора площадок продвижения. Также Мария поделилась секретами успешного блога, рассказала о важности ярких заголовков и многое другое.

В рамках блока «Социальные навыки», который ведет корреспондент телеканала «360» Дмитрий Степанищев, на конкретных примерах разбирали, как достичь своей цели. Ребята делились своими планами: кто-то хочет выучить английский, кто-то планирует завести собаку, а кто-то собирается открыть свой бизнес. Участники задавали много вопросов по теории принятии решений и по самодисциплине.

Также в рамках форума участникам показали фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна». После просмотра ребята смогли обсудить фильм, обменяться своим мнениями, эмоциями.

Форум продлится до 13 ноября, всего в нем примут участие более 1 500 человек.