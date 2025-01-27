В Подмосковье участникам СВО отменили госпошлину за выдачу удостоверения тракториста

Участников специальной военной операции (СВО) освободили от уплаты государственной пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста взамен утраченного или пришедшего в негодность. Воспользоваться льготой можно с 28 января этого года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«С 28 января 2025 года военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей освобождаются от оплаты госпошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста взамен утраченного или пришедшего в негодность. В Московской области данную услугу предоставляет Управление Гостехнадзора Минэкологии», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Ранее, за выдачу и замену удостоверения тракториста — машиниста взималась госпошлина 500 рублей. Воспользоваться услугами по оформлению и замене удостоверения можно онлайн на сайте.

Всего за прошлый год Гостехнадзор министерства экологии и природопользования Московской области выдал 12 812 удостоверений тракториста — машиниста и заменил 9 858 таких документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.