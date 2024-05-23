В Подмосковье участились случаи выхода лосей на дороги общего пользования

Минэкологии Подмосковья предупреждает автомобилистов региона об участившихся случаях выхода сохатых на дороги общего пользования, что связано с начавшейся у них весенне-летней миграцией, сообщает пресс-служба ведомства.

«Лось является крупнейшим представителем своего семейства. Столкновение с ним не сулит ничего хорошего, как автомобилисту, так и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились, это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи, кроме того, назойливые кровососущие насекомые также могут быть виновниками выхода лосей на автотрассы», — сказал министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

У сохатых сильно развиты инстинкты, и, если лосю, в особенности молодому, понадобится отыскать себе что-нибудь съестное, он будет готов отправиться в поисках пищи через оживленную автомобильную трассу. Особенно внимательными водителям рекомендуется быть в вечернее и ночное время суток, когда видимость на дороге уменьшается.

По словам специалистов охотнадзора Минэкологии, за сбитое животное водителю транспортного средства грозит административное наказание в виде штрафа за вред, причиненный объектам животного мира, который составляет: за лося — 80 тыс. рублей, за кабана — 30 тыс. рублей, за благородного оленя — 70 тыс. рублей.

«Для того, чтобы водителю не попасть в неприятную ситуацию, мы рекомендуем соблюдать скоростной режим в местах, где выход животных на дорогу имеет место быть. В темное время суток рекомендовано включать противотуманные фары с рассеивающим светом», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.