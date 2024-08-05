В Подмосковье участились случаи предложений о работе от мошенников

Все чаще возникают случаи мошеннических действий, когда злоумышленники представляются сотрудниками известных маркетплейсов и предлагают людям «выгодные» подработки. Эти схемы могут иметь серьезные последствия для финансовой безопасности граждан, рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Схема обмана не новая, но все так же популярна. Жертве отправляют сообщение в мессенджере с просьбой поставить лайк или оставить отзыв о товаре и подтвердить выполнение скриншотом. Обещают платить несколько тысяч рублей в день за удаленную работу. Человек соглашается выполнить простую задачу, после этого ему сразу перечисляют небольшую сумму.

Затем речь заходит о новых заданиях. Суть следующих задач кроется в выкупах товара. Жертва должна выкупить товар, а взамен ей якобы вернут деньги и заплатят надбавку. Возвращать никто, конечно, ничего не будет.

Предложения заплатить за доступ к работе, личному кабинету на маркетплейсе или за выкуп товара — это явный знак мошенничества. Если информация о подработке кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — скорее всего, это обман.

Важно быть бдительными и тщательно анализировать предложения, которые кажутся слишком заманчивыми. Будьте осторожны с личной информацией и не делитесь своими данными с незнакомыми людьми.

Мингосуправления Московской области также рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.