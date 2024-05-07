В Подмосковье участились случаи мошенничества и визитов лжеэлектриков

В последнее время в Подмосковье вновь участились факты мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Жители Подмосковья стали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых сообщается о необходимости срочной замены электронных автоматических выключателей. Лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая поменять автоматические выключатели на коммерческой основе. Представители этих недобросовестных компаний уверяют жильцов, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учета. Так, подобные случаи были зафиксированы по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 62.

«Мосэнергосбыт» напоминает, что замена прибора учета производится бесплатно в том случае, если он вышел за МПИ или сломался, и независимо от состояния автоматических выключателей.

Министерство энергетики Московской области предупреждает, что сотрудники «Мосэнергосбыт» не обходят потребителей, предлагая платные услуги.

Специалист компании придет только в случае предварительно оформленной заявки или для съема контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, клиент точно будете знать, что это сотрудник «Мосэнергосбыта». Также уточнить информацию о работнике «Мосэнергосбыта» можно, позвонив в контактный центр компании по номеру: +7 (499) 550-09-550.

Если в удостоверении указано ООО, ПАО или любая другая аббревиатура, или созвучное название, то это компания-самозванец. От услуг такого специалиста следует отказаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.