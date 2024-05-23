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В Подмосковье учащимся обеспечат безопасность во время проведения экзаменов

Сегодня для всех старшеклассников Подмосковья начнется важное событие — государственная итоговая аттестация. Экзамены будут проходить с 23 мая до 4 июля. Пункты приема экзаменов организованы на 261 объекте образования. Для обеспечения безопасности школьников принято решение задействовать более 500 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Главное управление региональной безопасности и министерство образования Московской области поручили городским округам:

провести дополнительные инструктажи для администраций школ и сотрудников охранных организаций о действиях при получении информации о противоправных действиях или их совершении;

провести обследование помещений с участием полиции. Все помещения, которые не используются для проведения экзаменов должны быть опечатаны;

проверить работоспособность технических средств охраны, установленных на объектах проведения экзаменов;

Усилить меры по контрольно-пропускному режиму. Сотрудники ЧОО осуществляют непрерывный мониторинг окружающей обстановки, в том числе с использованием видеонаблюдения, и обход объектов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в пунктах проведения экзаменов будут незамедлительно задействованы оперативные группы экстренного реагирования.

Все действия будут координироваться с Главным управлением региональной безопасности и правоохранительными органами.

Меры, принятые для обеспечения безопасности, позволят провести экзамены в спокойной и безопасной обстановке, обеспечивая каждому школьнику возможность успешно завершить учебный год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.