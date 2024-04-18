В Подмосковье учащиеся с ОВЗ встретились со студентами-кинологами

В Балашихинском структурном подразделении «Центр медицинской подготовки» прошла встреча обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со студентами-курсантами Старокупавинского отделения колледжа центра специальной подготовки и их четвероногими питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студенты-кинологи продемонстрировали различные номера, подготовленные ими самостоятельно и исполненные собаками. Учащиеся пообщались с животными, покормили их и попробовали дрессировать. Ребятам понравилась встреча, они сфотографировались со своими новыми лохматыми друзьями.

В пресс-службе ведомства отметили, юные студенты-медики надеются, что такие встречи станут регулярными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.