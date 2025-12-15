В Подмосковье убрали более 3 тыс участков у водоемов с начала года

В Минэкологии Московской области подведены предварительные итоги совместной с муниципалитетами работы по обследованию и уборке излюбленных мест отдыха жителей у водных объектов. Все с начала года было обследовано 519 водоемов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уборка мест отдыха в этом году велась хорошими темпами. Всего было убрано более 3 000 участков. В ТОП-3 по активности работ вошли Раменский, Люберцы и Одинцовский округа, на них пришлось 110 убранных участков. Что касается конкретных водоемов, то наибольшее число уборок пришлось на Волкушинский карьер, на втором месте — Клязьма, на третьем — Фабричный пруд в Реутове», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Также подведены первые итоги эксперимента по смс-оповещению жителей о необходимости соблюдать чистоту во время отдыха у воды. Напомним, что пилотными муниципалитетами для эксперимента были выбраны округа Пушкинский и Щелково. На пике летнего отдыха, в июне–июле отдыхающие получили 16 тысяч смс-сообщений с напоминаниями о том, как важно не оставлять после себя мусор в местах отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.