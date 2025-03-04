В Подмосковье у представителей животного мира началась сезонная линька

С наступлением весны многие представители животного мира претерпевают сезонные изменения, которые выражаются в линьке. Постепенно животные Подмосковья начинают менять зимнюю шубку на обновленный весенний наряд. Этот процесс происходит дважды в год — осенью и весной. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Зимой, чтобы пережить морозы, млекопитающие отращивают густую, теплую шерсть, часто с плотным подшерстком. Эта шубка надежно защищает их от холода и ветра. Но когда приходит весна, необходимость в такой плотной защите отпадает. Животные начинают от нее избавляться, освобождаясь от лишнего веса и готовясь к более теплой погоде.

Линька — это не просто смена шерсти. У некоторых видов меняется и окрас. Например, заяц-беляк переживает зиму в белоснежной шубке, чтобы сливаться со снегом и быть незаметным для хищников. Весной же он линяет и становится серым, маскируясь под тающий снег и прошлогоднюю листву.

В марте, с первыми лучами весеннего солнца, линька начинается у белок. Их пушистые зимние шубки становятся более редкими и легкими. Чуть позже к ним присоединяются лисы, ласки, горностаи и зайцы, которые также готовятся к лету, сменяя свои зимние наряды на более подходящие для теплого времени года. В этот период животные активно чешутся и облизывают себя, чтобы избавиться от старой шерсти и стимулировать рост новой. Завершиться сезонная линька должна к концу марта-началу апреля.

Смена зимних шубок — важнейший адаптационный процесс, который помогает млекопитающим пережить холода и встретить весну. Он влияет не только на внешние изменения волосяного покрова, но и на регулировку температуры тела, а также служит отличным средством маскировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.