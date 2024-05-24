В Подмосковье у огарей начался период выведения и взращивания потомства

У водоплавающих птиц региона проходит сезон выведения и взращивания потомства, огари не исключение. Однако многие жители региона беспокоятся за судьбу пернатых, перебегающих дороги общего пользования вместе со своим потомством. Специалисты уверяют, что с большинством ситуаций птицы могут справиться самостоятельно, однако существуют моменты, когда им необходима помощь человека, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Огарь — одна из птиц, которая подверглась урбанизации и постепенно стала синантропным видом, как голуби, воробьи или вороны. Этот вид пернатых не характерен для нашего региона и является завезенным, да и к тому-же перелетным, однако теплые зимы, постоянный подкорм жителями превратили огарей в городских жителей. Птицам не захотелось улетать, и они облюбовали городские парки и сады, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Все началось с Московского зоопарка, где еще во времена СССР эти птицы активно размножались и комфортно себя ощущали, плавая на главном пруду».

По словам специалистов, первые огари в Москве загнездились вне стен Московского зоопарка в 1956 году и с того момента все больше осваивают столичную жизнь. На январь 2021 года в Москве орнитологами было учтено 2017 птиц. Сейчас они распространяются и в Подмосковье. Известно более 60 мест в радиусе 120 километров, где отметились эти птицы.

В природе огари гнездятся в земляных нишах, в дуплах деревьев, в расщелинах и горных карнизах на большой высоте. В условиях города же они выбирают для своих гнезд чердаки многоэтажек, трубы и вентиляционные отверстия. Часто получается, что гнезда расположены достаточно далеко от водоема и птицам нужно преодолеть немалый путь до него. Поэтому можно наблюдать такие молодые семьи в городе, во дворах. Это значит, что птенцы покинули гнездо и родители ведут их к водоему. Со слов орнитологов, единственное, чем можно помочь птицам в этой ситуации — это поспособствовать им в преодолении некоторые опасностей на пути. Например, помочь перейти дорогу или защитить от хищников (собак и кошек) во время перемещения от гнезда к водоему и обратно. В остальном птицы не нуждаются в нашей помощи.

«Нам очень приятно, что наши жители волнуются за судьбу животных и спрашивают нас о том, каким образом можно помочь тому или иному представителю животного царства. Мы со своей стороны даем советы, и говорим, что делать правильно и, что неправильно в конкретной ситуации для того, чтобы исключить возможность причинения еще большего вреда животному. Ведь не все случаи требуют особого внимания со стороны человека, большинство из них преодолеваются и разрешаются самими животными», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.